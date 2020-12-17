“Moderna” ждет получения патента

Компания “Moderna”, по всей вероятности, скоро получит патент на производство и распространение своей вакцины против COVID-19, поскольку сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США по поводу вакцины не обнаружили серьезных опасений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Голос Америки”. По словам экспертов департамента, вакцина на двух этапах профилактики Covid 19 оказалась очень эффективной, и не показала опасных побочных эффектов у людей старше 18 лет. Таковы комментарии документов, представленных на обсуждения, от исхода которых во многом зависит судьба патента вакцины от компании “Moderna”.

“Moderna” станет второй компанией в США, получившей патент на вакцину после совместной вакцины “Pfizer” и немецкой “BioNTech”. Вакцинация “Pfizer” началась в понедельник, и есть надежда, что вместе с вакциной “Moderna” будет выполнено обещание о вакцинации в этом месяце в Соединенных Штатах 20 миллионов человек.