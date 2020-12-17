Борцы вольного стиля продолжают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира

Борцы вольного стиля, представляющие Армению, продолжают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира.

Как передает «Арменпресс», во второй день соревнований в борьбу вступят Размик Папикян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Авагян (79 кг) и Ованнес Мхитарян (86 кг).

Папикян стартует с 1/8 финала и проведет первый поединок с Эдуардом Григорьевым из Польши. Теванян в первом поединке квалификационного раунда поборется с представляющим Молдову Николаем Грахмезом. Авакян в квалификационном раунде померится силами с Арсаланом Будажаповым из Киргизии. Первым соперником Мхитаряна в 1/8 финала станет победитель пары Бедопас Джонде - Теймураз Наскидаев.

Ранее стало известно, что член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального розыгрыша Кубка мира. В полуфинале проходящего в столице Сербии Белграде розыгрыша Кубка в весовой категории 57 кг Арутюнян встретился с сербом Стефаном Андрией Мичичем и одержал победу со счетом 7:4. Завтра, 17 декабря, в финале Арутюнян встретится с представителем России Равуром Угуевым.