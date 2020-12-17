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Борцы вольного стиля продолжают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира

Борцы вольного стиля продолжают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира

Борцы вольного стиля, представляющие Армению, продолжают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира.

Как передает «Арменпресс», во второй день соревнований в борьбу вступят Размик Папикян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Авагян (79 кг) и Ованнес Мхитарян (86 кг).

Папикян стартует с 1/8 финала и проведет первый поединок с Эдуардом Григорьевым из Польши. Теванян в первом поединке квалификационного раунда поборется с представляющим Молдову Николаем Грахмезом. Авакян в квалификационном раунде померится силами с Арсаланом Будажаповым из Киргизии. Первым соперником Мхитаряна в 1/8 финала станет победитель пары Бедопас Джонде - Теймураз Наскидаев.

Ранее стало известно, что член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального розыгрыша Кубка мира. В полуфинале проходящего в столице Сербии Белграде розыгрыша Кубка в весовой категории 57 кг Арутюнян встретился с сербом Стефаном Андрией Мичичем и одержал победу со счетом 7:4. Завтра, 17 декабря, в финале Арутюнян встретится с представителем России Равуром Угуевым.


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