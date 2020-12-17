В общей сложности в Нагорный Карабах вернулись более 40 000 арцахцев: Минобороны РФ

Благодаря усилиям российских миротворческих сил по состоянию на 16 декабря обеспечено безопасное возвращение в Нагорный Карабах более 40 000 арцахцев. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.

“По состоянию на 16 декабря обеспечено безопасное возвращение в Нагорный Карабах более 40 000 арцахцев. Российскими специалистами Центра гуманитарного разминирования были разминированы территории общей площадью в 195 га и 60 км дороги. Обнаружено и уничтожено более 6 000 взрывных устройств”, - говорится в заявлении МО РФ.

Врачи российской миротворческой миссии в Степанакертском полевом госпитале оказали медицинскую помощь 29 местным жителям, в том числе 4 детям. Завершено открытие второго военного госпиталя в городе Мартакерт. Здесь прошли лечение 558 жителей, в том числе 67 детей.

“Обмен телами погибших, а также поиск пропавших без вести продолжается в сотрудничестве с представителями Международного комитета Красного Креста”, - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на своем сайте.

14 декабря при посредничестве российских миротворцев произошел обмен пленными. 44 официально подтвержденных армянских заключенных были перевезены из Азербайджана в Армению.