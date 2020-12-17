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В Хнацахе, Айгестане и Мартакерте будут проведены работы по обезвреживанию боеприпасов: ГСЧС

В Хнацахе, Айгестане и Мартакерте будут проведены работы по обезвреживанию боеприпасов: ГСЧС

На территориях общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района Арцаха, а также в городе Мартакерте будут проведены работы по обезвреживанию боеприпасов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха, и призывает не проявлять беспокойства.

“Саперные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и действующего в Арцахе Центра гуманитарного разминирования продолжают процесс поисков оставшегося вооружения и боеприпасов. В течение дня на территориях общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района, а также в городе Мартакерт будут проведены работы по обезвреживанию. При звуках взрывов просим не проявлять беспокойства”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Российские специалисты Центра гуманитарного разминирования на сегодняшний день в Нагорном Карабахе разминировали 195 га территорий и 60 км дорог.


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