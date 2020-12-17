СМИ: в Японии из-за снегопадов без электричества остались 9 тыс. домов

По меньшей мере 9 тыс. домов остались без электричества в японских префектурах Ниигата и Хёго из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде регионов страны уже третий день. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Ниигате, расположенной на побережье Японского моря. С вечера 14 декабря там выпало около 2 м осадков, что привело к нарушению транспортного сообщения. На нескольких магистралях, проходящих через горные районы, заблокированными оказались сотни автомобилей. Многие из них простояли без движения всю минувшую ночь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается Канэцу и Дзёсинэцу, то мы получили информацию о перекрытии отдельных участков и многочисленных автомобилях, находящихся без движения. В течение дня мы проведем встречу профильных министров кабинета с целью обсуждения мер реагирования на эту проблему", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

В префектурах Гифу и Хёго около 50 человек оказались отрезанными от внешнего мира из-за поваленных деревьев, сломанных линий электропередачи и телефонной связи. В настоящее время спасатели пытаются очистить к ним дорогу и восстановить подачу энергии.

Также нарушено движение поездов на одной из железнодорожных линий, соединяющих Токио и северную префектуру Акита.

Общее число пострадавших от снегопадов в Японии к настоящему времени составляет порядка 15 человек. В связи со сложившейся ситуацией при канцелярии премьер-министра создан кризисный штаб для координации действий при ликвидации последствий снегопадов.