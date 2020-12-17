Шушан Петросян подвергли приводу в полицию
10:47, 17 Декабрь, 2020
17 декабря полиция подвергла приводу певицу Шушан Петросян.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.
“Она была подвергнута приводу на основании материалов подготовленных по поводу сообщения некоего гражданина”, - отметили в полиции.
14 декабря в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что певица Шушан Петросян избила его. Материалы подготовлены в связи с этим инцидентом.
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