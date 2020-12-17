Строительные работы Ереванского цирка продолжаются: он откроется в 2021 году

В Ереванском цирке ведутся активные строительные работы. По предварительным данным, цирк может открыть свои двери перед зрителями до конца 2021 года.

В разговоре с «Арменпресс» художественный руководитель Ереванского государственного цирка Сос Петросян сказал, что строительство было приостановлено только во время войны, так как строители на добровольной основе уехали на фронт.

“Работа по возведению потолка цирка довольно сложна, лишь специалисты могут сделать это качественно, и все строители, которые выполняли эту работу, были на войну. Сейчас они вернулись и продолжают свою работу”, - сказал Петросян.

Он подчеркнул, что, несмотря на эпидемию и на войну, студия цирковой школы им. Л. Енгибаряна продолжала работать с соблюдением всех противоэпидемических правил. “Мы не останавливались ни на один день, студенты репетировали. Мы организовывали благотворительные акции, давали спектакли для детей Арцаха, приехавших в Армению. Сейчас мы работаем в концертном зале Арно Бабаджаняна, но с марта перейдем в новое здание цирка в Ереване”, - сообщил художественный руководитель, добавив, что в новом здании есть специальная площадка для репетиций, которую готовят в ускоренном режиме.

По словам Соса Петросяна, была пандемия, была война, люди в отчаянии, но они придут в цирк, надо помочь людям, дать им возможность посмеяться и жить заново. В волшебном мире цирка они попытаются вернуть людям улыбки.

Петросян сообщил, что он опубликовал две книги, посвященные цирку. В настоящее время издается третья книга под названием “Армянский цирк - вчера и сегодня”, которую Сос Петросян планирует представить на открытии нового цирка.

Анжела Амбарцумян