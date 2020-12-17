В Госдепе считают, что присутствие миротворцев РФ в Карабахе грозит дестабилизацией

Американские власти считают, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе грозит дестабилизацией ситуации в регионе. С таким утверждением выступил в среду на брифинге помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В подобных случаях присутствие России грозит дестабилизацией", - сказал он, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно возможного "противостояния [Вашингтона] российскому влиянию" в регионе. "Определенно, это является вызовом для всех вовлеченных сторон и государств, - полагает Купер. - По этой причине США уделяют особое внимание гуманитарной ситуации, о чем отчасти объявил в ноябре госсекретарь США Майкл Помпео".