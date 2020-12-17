На территории Армении есть закрытые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые дороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

На перевале Варденяц - туман, местами гололедица.

На участке Сараван-Зангер Вайоц Дзорской области и в городах Гавар, Варденис, Чамбарак Гегаркуникской области идет снег.

На поворотах Чайни и в городе Аштарак Арагацотнской области - туман.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автотранспорта.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.