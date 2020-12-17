Армения - лидер ЕАЭС по росту производства тепла и электроэнергии

Объем производства электроэнергии в Армении в январе - октябре 2020 года составил 6,4 млрд кВтч, что на 1,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. «Арменпресс» передает информацию сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

За первые десять месяцев текущего года странами Евразийского экономического союза в целом произведено 1 трлн 16,5 млрд кВтч электроэнергии, что на 3,2% меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 года. При этом в Беларуси эти показатели имели снижение на 31 млрд кВтч - 5,1%, в Казахстане - 87,5 млрд кВтч, рост на 1,6%, в Кыргызстане - 11,7 млрд кВтч, 0,1%. В январе - октябре 2020 года в России произведено 879,9 млрд кВтч электроэнергии, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе - октябре этого года в Армении произведено 7,1 тыс. кубометров тепловой энергии (пар, горячая вода). Индекс Гкал увеличился на 47,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом во всех странах ЕАЭС произведено 1 млрд 20,2 млн Гкал тепловой энергии, этот показатель снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем произведенной тепловой энергии в Беларуси за первые десять месяцев 2020 года составил 46,1 млн Гкал (снижение на 4,6%), в Казахстане этот показатель составил 62,0 млн Гкал, снизившись на 0,8%. В Кыргызстане - 1,9 млн Гкал, рост на 12,2%, в России - 910,2 млн Гкал, меньше на 5,6%.