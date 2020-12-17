Европейские индексы выросли - 16-12-20

МОСКВА, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.52% и составил 13565.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 5547.68 пункта, британский FTSE вырос на 0.88% и составил 6570.91 пункта, а российский RTSI вырос на 0.69% и составил 1400.05 пункта.