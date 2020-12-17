Цены на цветные металлы - 16-12-20

ЛОНДОН, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.78% и составила 2038.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.15% и составила 7775.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.63% и составила 2040.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.19% и составила 17685.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.28% и составила 19615.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.76% и составила 2848.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.07% и составила 20723.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.