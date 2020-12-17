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“Интер” победил, а “Милан” - нет: Серия “А”

“Интер” победил, а “Милан” - нет: Серия “А”

 В 12-м туре чемпионата Италии по футболу состоялся ряд матчей.

Как передает «Арменпресс», “Милан”  на выезде сыграл вничью с “Дженоа”. Матч завершился со счетом - 2:2. В составе “Милана” автором дубля стал Матти Дестро, а в “Дженоа” - Давиде Калабрия и Пьер Калулу.

В другом матче дня “Интер” дома принял “Наполи” и победил с минимальным счетом. Единственный и победный гол миланского клуба забил Ромелу Лукаку. Счет матча “Интер” – “Наполи” - 1:0.

После этого тура “Интер” в турнирной таблице занимает второе место, “Наполи” - 4-е,  лидирует “Милан” с преимуществом в одно очко.


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