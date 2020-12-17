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“Ливерпуль”благодаря голу Роберто Фирмино вырвал победу у “Тоттенхэма”

“Ливерпуль”благодаря голу Роберто Фирмино вырвал победу у “Тоттенхэма”

В 13-м центральном матче чемпионата Англии по футболу встречались “Ливерпуль” и “Тоттенхэм”.

Как передает «Арменпресс», действующие чемпионы Англии - футболисты “Ливерпуля” на 26-й минуте открыли счет матча. Гол в свой актив записал Мухаммед Салах. Но “Тоттенхэм” еще до перерыва сравнял счет в матче. Автором гола стал Сон Хын Мин. “Ливерпулю” удалось вырвать победу на последней, 90-й минуте матча. Победный гол “красных” забил Роберто Фирмино. Матч “Ливерпуль” - “Тоттенхэм” завершился со счетом -  2: 1.

“Ливерпуль” после этой победы возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. Воспитанники Юргена Клоппа имеют 28 очков. На втором месте с 25-ю очками “Тоттенхэм”.


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