“Барселона” дома одержала победу над “Реал Сосьедад”

В 19-м туре чемпионата Испании по футболу “Барселона” дома принимала “Реал Сосьедад”.

Как передает «Арменпресс», счет в матче открыли гости. В составе “Реал Сосьедад” отличился Виллиан Жозе. Однако “сине-гранатовым” в первой половине удалось не только восстановить равенство счета, но и опередить. Вначале ворота соперника поразил Жорди Альба, затем Френки де Йонг. Матч “Барселона” - “Реал Сосьедад” завершился со счетом - 2:1.

После этой победы каталонский клуб в турнирной таблице Ла Лиги занимает 5-е место и имеет в своем активе 20 очков, “Реал Сосьедад” - второе место с 26 очками.