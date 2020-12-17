“Хоффенхайм” уступил “Лейпцигу”: Адамян на этот матч не был заявлен

В 12-м туре чемпионата Германии по футболу “Хоффенхайм” дома принимал “Лейпциг”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме обе команды не смогли использовать свои возможности и, не открыв счет, вышли на перерыв. На 60-й минуте второго тайма Пулше вывел “Лейпциг” вперед. Это был единственный гол этой игры.

Саркис Адамян, игрок национальной сборной Армении по футболу, после лечения от COVID-19, на этот матч не был заявлен.

После этого тура “Хоффенхайм” в турнирной таблице Бундеслиги с 12 очками занимает 13-е место, “Лейпциг” на 3-м месте.