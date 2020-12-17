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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Анкара ужесточает свою риторику

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Анкара ужесточает свою риторику

“Наряду с размещением регулярных турецких войск на территориях, прилегающих к Арцаху, больший акцент придается агрессивному стилю работы этой страны. Согласно трехстороннему заявлению и предварительным договоренностям, турецкие регулярные войска должны были быть размещены лишь в Центре наблюдения за прекращением огня, который будет сформирован совместно с Россией, но недавние действия показывают, что на самом деле помимо джихадистских экстремистов на территориях, прилегающих к Арцаху, присутствует и большое количество турецких регулярных войск.

Как и ожидалось, Турция в районе Арцаха разместила свои войска. Этот факт в недавнем заявлении подтвердил министр обороны Турции Хулуси Акар”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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