Газета “Айастани Анрапетутюн”: Анкара ужесточает свою риторику

“Наряду с размещением регулярных турецких войск на территориях, прилегающих к Арцаху, больший акцент придается агрессивному стилю работы этой страны. Согласно трехстороннему заявлению и предварительным договоренностям, турецкие регулярные войска должны были быть размещены лишь в Центре наблюдения за прекращением огня, который будет сформирован совместно с Россией, но недавние действия показывают, что на самом деле помимо джихадистских экстремистов на территориях, прилегающих к Арцаху, присутствует и большое количество турецких регулярных войск.

Как и ожидалось, Турция в районе Арцаха разместила свои войска. Этот факт в недавнем заявлении подтвердил министр обороны Турции Хулуси Акар”.

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