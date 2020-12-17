Газета “Айастани Анрапетутюн”: Будущее Арцаха - также и в укреплении экономической системы

“Помимо гуманитарного кризиса, в ближайшие месяцы в Арцахе ощутимы будут и экономические проблемы. Война нанесла сильнейший удар по всем отраслям экономики Республики Арцах. Азербайджано-турецкие силы, оккупировавшие 70% территории, нанесли значительный удар аграрному сектору Арцаха. Сфера промышленности также понесла значительные убытки, и это в то время, когда экономика второй Армянской республики, особенно в последние годы, развивалась большими объемами и темпами. За последнее десятилетие ежегодный экономический рост Республики Арцах превысил 10%. Сегодня уже понятно, что будущее Арцаха - это также укрепление экономической системы. Сегодня борьба за право армянского государства на самоопределение перешла в экономическую сферу”.

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