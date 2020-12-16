Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом

Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию после контакта с лицом, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента США. При этом он подчеркнул, что у самого Помпео коронавирусной инфекции в результате теста не обнаружено.

"Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным", - сказал этот американский дипломат. Тем не менее, по его словам, Помпео, следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, "будет находиться на карантине".

"За ним [Помпео] внимательно наблюдает команда медиков Госдепартамента", - заверил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что по соображениям неприкосновенности права на личную жизнь власти США не уточняют, кто именно является тем инфицированным, из-за контакта с которым Помпео пришлось самоизолироваться.