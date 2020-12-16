Республика Армения и впредь будет гарантом безопасности Арцаха: Пашинян

Республика Армения и впредь будет гарантом безопасности Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью радиостанции «Азатутюн».

«Для этого Республика Армения должна быть стабильным и развивающимся государством. T.e. для этого мы должны обеспечить нашу внутреннюю безопасность, неприкосновенность наших границ, чтобы это было не только заявлением, но и реальностью. И опять же, это не только физическая безопасность, которая является самой важной, конечно. Социальная безопасность тоже важна. Экономическая безопасность также важна», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что за этот период были приняты десятки решений, направленных на восстановление и обеспечение нормальной жизни Арцаха.

«Демографическая безопасность - тоже проблема, правильно? Сегодня принимаются меры по возвращению людей в Арцах, и эти усилия будут продолжены. Мы реализовали много программ и приняли решения, не все из которых касаются только Арцаха. Но они также касаются Арцах. В частности, социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и т.д., бенефициарами которых, конечно же, являются жители и граждане Арцаха. Не говоря уже о том, что в Арцахе есть власти, есть правительство, с которым мы тесно сотрудничаем», - сказал премьер.