Пашинян разъяснил, почему не считает целесообразным сейчас проводить внеочередные выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает целесообразным сейчас проводить внеочередные парламентские выборы, так как перед страной стоит много нерешенных вопросов. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью радиостанции «Азатутюн».

«Почему, например, нельзя или не стоит проводить досрочные выборы прямо сейчас? По простой причине, потому что, как я уже сказал, есть нерешенный вопрос о пленниках, есть поисковые операции, которые ужасно трудно продолжать по понятным причинам, в том числе из-за того, что Азербайджан постоянно создает препятствия, чтобы обострить внутреннюю ситуацию в Армении. Во время досрочных выборов будет предвыборная кампания. А что будет с этими вопросами? Кто будет заниматься этими вопросами?» - сказал Пашинян.

Коснувшись призывов и заявлений о своей отставке, Пашинян отметил, что армянский народ передал власть ему на хранение.

«В статусе премьер-министра, как избранный народом премьер-министр, я также являюсь хранителем возможности сформировать власть народа. Т.е. эта власть передана мне на хранение. Не власть, а этот статус принадлежит мне, и эту власть доверена мне на хранение, а хозяином этого статуса является народ, гражданин Республики Армения. Я несу ответственность перед народом Республики Армения за дальнейшую судьбу этой власти», - сказал премьер-министр.