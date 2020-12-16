Пашинян считает правильным обмен двух азербайджанских диверсантов на армянских пленных

В сложившейся ситуации премьер-министр Армении Никол Пашинян считает правильным обмен двух азербайджанских диверсантов, осужденных за убийство арцахского ребенка, на армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью радиостанции «Азатутюн».

«Здесь мы договорились, как уже отмечалось, что должны обменять всех на всех. И я считаю, что в сложившейся ситуации это было правильным решением. А вчера у меня была встреча с родственниками пропавших без вести, наших потенциально пленных солдат, и я объяснил. Наконец, давайте констатируем, что в результате этого решения также те наши граждане, которые были осуждены в Азербайджане, были возвращены в Армению. Другое дело, кто и насколько справедливо был осужден, но мы приняли такое решение о возвращении наших граждан, это было сложное решение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что решение было принято для того, чтобы быстрее и эффективнее достичь договоренностей по подтвержденным случаям пленных.

14 декабря при посредничестве российских миротворцев произошел обмен пленными. 44 наших официально подтвержденных армянских пленных были перевезены в Армению из Азербайджана.