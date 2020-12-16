Азербайджан пытается обесценить присутствие российских миротворцев: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в населенных пунктах Хин Тагер и Хцаберд Арцаха азербайджанские силы идут на провокации, чтобы обесценить присутствие там российских миротворцев. Как сообщает Арменпресс, Пашинян коснулся этой темы в интервью радиостанции “Азатутюн”.

«Проблема в том, что операции проходят в зоне ответственности миротворцев, и как я уже говорил, после начала этих событий миротворцы вошли в этот район, но, к сожалению, ситуация не стабилизировалась.

И, по сути, наша оценка такова, что азербайджанские силы специально идут на подобные провокации, чтобы обесценить присутствие миротворцев в зоне конфликта. И эти локальные действия имеют более широкие, глобальные перспективы, долгосрочную цель: формировать повестку вывода миротворцев», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян добавил, что, по крайней мере, по состоянию на вчерашний день Азербайджан не подписал документ, подтверждающий мандат миротворцев, и в этой связи Армения рассматривает все эти действия в этом контексте.

«Что касается ответственности Армении, то Республика Армения, конечно, не уклоняется от какой-либо ответственности, но конкретный анализ ситуации показывает, что здесь мы должны действовать в тесном сотрудничестве с миротворцами и в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией», - сказал премьер-министр.

Министерство обороны Республики Арцах ранее сообщило, что вечером 15 декабря при пока неизвестных обстоятельствах они потеряли связь с личным составом ряда боевых позиций Армии обороны Республики Арцах, расположенных на направлении сел Гадрута Хин Тахер и Хцаберд. Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что несколько десятков военнослужащих взяты в плен в направлении Хцаберда.

Минобороны Армении сообщило, что группа армянских военнослужащих была выведена из блокады из участка сел Хин Тагер-Хцаберд Гадрутского района. Операция проводилась благодаря активным действиям российского миротворческого контингента, выполняющего миротворческую миссию в Республике Арцах, при непосредственном посредничестве командующего контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.