Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального Кубка мира по вольной борьбе

Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального Кубка мира по вольной борьбе

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального Кубка мира.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале Кубка в весовой категории до 57 кг, проходящем в Белграде, Арутюнян встретился с сербом Стеваном Андрией Мичичем, выиграв со счетом 7: 4. 

В финале, который состоится 17 декабря, Арутюнян встретится с представляющим Россию Равуром Угуевым.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации