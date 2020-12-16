Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального Кубка мира по вольной борьбе
20:05, 16 Декабрь, 2020
Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального Кубка мира.
Как сообщает Арменпресс, в полуфинале Кубка в весовой категории до 57 кг, проходящем в Белграде, Арутюнян встретился с сербом Стеваном Андрией Мичичем, выиграв со счетом 7: 4.
В финале, который состоится 17 декабря, Арутюнян встретится с представляющим Россию Равуром Угуевым.
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