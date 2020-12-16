Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального Кубка мира по вольной борьбе

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал индивидуального Кубка мира.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале Кубка в весовой категории до 57 кг, проходящем в Белграде, Арутюнян встретился с сербом Стеваном Андрией Мичичем, выиграв со счетом 7: 4.

В финале, который состоится 17 декабря, Арутюнян встретится с представляющим Россию Равуром Угуевым.