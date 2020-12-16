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Оппозиция призывает ко всеобщей забастовке в Армении 22 декабря

Оппозиция призывает ко всеобщей забастовке в Армении 22 декабря

Оппозиционные силы, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призвала провести 22 декабря всеобщую забастовку. Как передает Арменпресс, об этом в ходе митинга 16 декабря заявил представитель АРФД Ишхан Сагателян.


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