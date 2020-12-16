Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир: Захарова о Нагорном Карабахе
19:15, 16 Декабрь, 2020
Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, коснувшись ситуации в Нагорном Карабахе.
"Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир. Исходим из того, что и стороны конфликта ориентированы на те же цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о недавнем инциденте в Гадрутском районе в Карабахе.
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