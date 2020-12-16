Есть подозрения, что Азербайджан не предоставляет реальные цифры армянских пленных: Айвазян

У армянской стороны есть подозрения, что Азербайджан не предоставляет реальные цифры армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью французской газете Le monde сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Были составлены предварительные списки. Между двумя странами достигнута принципиальная договоренность об обмене «всех на всех». Я не хотел бы приводить точные цифры, так как есть сомнения, что Азербайджан не предоставляет реальное количество армянских военнопленных, и что их может быть намного больше. Тем не менее, необходимо срочно найти решение этой проблемы, так как есть доказательства, что с армянскими военнопленными и находящимися в плену мирными жителями обращаются бесчеловечно», - сказал Айвазян.

Министр отметил, что армянская сторона работает со своими партнерами, в частности с Международным комитетом Красного Креста, для обеспечения немедленного возвращения пленных.

«Известно, что в Заявлении о прекращении огня от 9 ноября не указан крайний срок. Баку использует это обстоятельство, чтобы манипулировать вопросом, бесчеловечно обращаться с военнопленными, пленными мирными жителями, а также влиять на внутриполитическую ситуацию в Армении», - сказал Ара Айвазян.