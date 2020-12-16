Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян подал в отставку

Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян подал премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявление об отставке. Как сообщает Арменпресс, Гукасян написал об этом на своей странице в Facebook.

Андрей Гукасян назначен губернатором Лори 10 октября 2018 года.