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Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян подал в отставку

Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян подал в отставку

Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян подал премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявление об отставке. Как сообщает Арменпресс, Гукасян написал об этом на своей странице в Facebook.

Андрей Гукасян назначен губернатором Лори 10 октября 2018 года.


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