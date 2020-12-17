Россия не осуществляет задач по охране армяно-азербайджанской границы:  МО Республики Армения

Участок армяно-азербайджанской границы Сюникской области находится под контролем Вооруженных сил Республики Армения, и процесс пополнения рядов Вооруженных сил Республики Армения военнослужащими по контракту идет непрерывно и постоянно. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявил генсек Минобороны Артур Саркисян. Представитель Минобороны посредством письменного запроса ответил на несколько вопросов, представляющих общественный интерес.

- Пока не идут поиски тел погибших военнослужащих в Зангелане, Физули, Джебраиле, южнее Гадрута (на момент отправки запроса они не производились). Какие шаги предпринимает Минобороны, чтобы как можно скорее начать поиски в этих местах?

- Министерство обороны Республики Армения предоставило информацию о районах боевых действий для поисков военнослужащих, пропавших без вести, а также для поисков и выноса тел погибших военнослужащих представителям российского миротворческого корпуса и МККК.

- Отмечается, что для защиты армяно-азербайджанского участка границы Сюникской области необходимо пополнение пограничных войск. Мэр Гориса заявил о необходимости добровольцев. Есть ли проблемы по этому вопросу, какая работа ведется в этом направлении?

- Участок армяно-азербайджанской границы Сюникской области находится под контролем Вооруженных сил Республики Армения, и процесс пополнения рядов ВС военнослужащими по контракту идет непрерывно, он ведется всегда.

- Россия разместила в Армении пограничные посты, а также войска для защиты армяно-азербайджанской границы. Будет ли обращение к России за дополнительной помощью с учетом скопления турецких войск на армяно-турецкой границе

- Россия не осуществляет задачи по охране армяно-азербайджанской границы. Отвечать на другие пункты вопроса - вне функций Минобороны.

- Есть ли необходимость в Армении новых воинских частей? Какая судьба ожидает личный состав оборонных округов, воинские части которых оказались под контролем азербайджанской стороны? Продолжит ли Армия обороны выполнять свои задачи в Арцахе, или войска будут перемещены в Армению?

- Планирование и реализация развертывания Вооруженных сил - непрерывный процесс с учетом текущих реалий. Задачи Министерства обороны Республики Арцах не изменились.

Карен Хачатрян