Предстоящие на 17 декабря мероприятия
17:43, Декабрь 16, 2020
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:15 Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир: Захарова о Нагорном Карабахе
- 18:37 Глава МИД Армении сообщил, в каком случае Армения начнет процесс признания Арцаха
- 18:32 Есть подозрения, что Азербайджан не предоставляет реальные цифры армянских пленных: Айвазян
- 18:23 Вардан Григорян будет освобожден от должности заместителя губернатора Ширакской области
- 18:12 Спикер НС Армении встретился с представителями партии «Наследие»
- 18:07 Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян подал в отставку
- 17:48 Процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается: МИД РФ
- 17:43 Предстоящие на 17 декабря мероприятия
- 17:37 Вице-премьер Армении Мгер Григорян отбудет в Российскую Федерацию
- 17:32 Городской совет французского Монпелье принял резолюцию о признании Арцаха
- 17:30 Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой
- 17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-12-20
- 17:20 Азиатские индексы - 16-12-20
- 17:17 Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет
- 17:12 ВОЗ советует носить маски на семейных праздниках из-за распространения COVID-19
- 17:01 Прекращены полномочия депутата НС Армении Арама Хачатряна
- 17:00 Внеочередные выборы не могут проводиться только по моей воле и решению: Пашинян
- 16:46 В Великобритании начали испытывать COVID-вакцину компании Valneva
- 16:37 По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении: Пашинян
- 16:17 Партия Саакашвили отказалась от мандатов в парламенте Грузии
- 16:12 Мэрию Парижа оштрафовали за большое число женщин на руководящих постах
- 15:58 Президент Армении встретился с Эдмоном Марукяном
- 15:55 Скончался отец премьер-министра Никола Пашиняна
- 15:50 В Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий
- 15:42 Атаки на церковь Казанчецоц, возможно, является военным преступлением: Human Rights Watch
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