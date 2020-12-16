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Вице-премьер Армении Мгер Григорян отбудет в Российскую Федерацию

Вице-премьер Армении Мгер Григорян отбудет в Российскую Федерацию

Вице-премьер Армении Мгер Григорян 17-19 декабря будет командирован в Российскую Федерацию. Как сообщает Арменпресс, решение премьер-министра об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

«Для обсуждения вопросов, связанных с повесткой армяно-российского экономического сотрудничества, 17-19 декабря 2020 г. (17 декабря в Санкт-Петербург, 17-19 декабря - в Москву) направить заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и руководителя отдела протокола заместителя премьер-министра Республики Армения Давида Геворгяна в Российскую Федерацию», - говорится в решении.


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