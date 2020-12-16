Лавров заявил, что ЕС не готов к нормальным отношениям с Москвой

Все факты говорят о том, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы коснулись ситуации в отношениях между ЕС и РФ. Наша оценка очевидная: все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии в Загребе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом министр отметил, что это совсем не мешает России развивать "добрые, эффективные, равноправные отношения с нашими хорватскими коллегами и друзьями".