Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-12-20

ЕРЕВАН, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 декабря, курс доллара США сократился на 0.19 драмa и составил 524.90 драм. Курс евро вырос на 2.29 драмa и составил 640.64 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.16 драм. Курс британского фунта вырос на 9.93 драмa и составил 709.51 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 317.89 драмa и составила 31231.43 драм. Цена серебра выросла на 5.93 драмa и составила 408.65 драм. Цена платины сократилась на 6.27 драмa и составила 17331.58 драм.