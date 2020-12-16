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Прекращены полномочия депутата НС Армении Арама Хачатряна

Прекращены полномочия депутата НС Армении Арама Хачатряна

Депутатские полномочия депутата НС Арама Хачатряна прекращены. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт парламента.

«Руководствуясь прошением депутата НС Арама Хачатряна о сложении полномочий и п.6 ч.1.ст.154 конституционного закона «Регламент НС»,  считать прекращенными полномочия избранного в избирательном участке N 9 по территориальному избирательному списку  блока партий «Мой шаг» депутата НС А.Хачатряна», - говорится в сообщении НС.


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