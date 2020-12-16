Прекращены полномочия депутата НС Армении Арама Хачатряна
17:01, 16 Декабрь, 2020
Депутатские полномочия депутата НС Арама Хачатряна прекращены. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт парламента.
«Руководствуясь прошением депутата НС Арама Хачатряна о сложении полномочий и п.6 ч.1.ст.154 конституционного закона «Регламент НС», считать прекращенными полномочия избранного в избирательном участке N 9 по территориальному избирательному списку блока партий «Мой шаг» депутата НС А.Хачатряна», - говорится в сообщении НС.
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