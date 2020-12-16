Внеочередные выборы не могут проводиться только по моей воле и решению: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечает, что внеочередные выборы не могут проводиться только по его воле и решению, вокруг этого должно быть достигнуто соглашение. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в интервью радиостанции “Азатутюн”.

Коснувшись вопроса о том, не логично ли на самом деле в этой ситуации, чтобы, например, произошла хотя бы смена премьер-министра, Пашинян отметил: “Вопрос не в том, уйдет премьер-министр или нет, вопрос в том, кто решает, кто будет премьер-министром в Республике Армения. Народ должен решить это своим выбором, внеочередные выборы не могут проводиться только по моей воле и решению, вокруг этого должно быть достигнуто соглашение”.

В ответ на вопрос о том, что он берете на себя ответственность, но обвинения направляет в другие стороны, Пашинян сказал: “Очень хорошо, я говорю, что считаю себя ответственным номер один, но не считаю себя виновным номер один”.