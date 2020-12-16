В Великобритании начали испытывать COVID-вакцину компании Valneva

В Великобритании стартовали клинические испытания потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в Шотландии компанией Valneva SE, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на британского министра бизнеса Алока Шарму.

"Сегодня у нас больше прекрасных новостей о том, что жизненно важные клинические испытания будут проводиться по всей стране с целью протестировать безопасность и эффективность вакцины компании Valneva: она проходит стадию клинических испытаний здесь в Великобритании", - цитирует Sky News слова Шармы.

По данным телеканала, на данный момент в тестировании вакцины принимают участие 150 волонтеров в четырех Национальных институтах медицинских исследований в Бирмингеме, Бристоле, Ньюкасле и Саутгемптоне. Данные клинические испытания покажут, вызывает ли вакцина безопасный и эффективный иммунный ответ при заражении COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Шарма добавил, что летом посетил предприятие Valneva и "лично увидел невероятную работу", которую проделывают ученые.

Таким образом, в случае, если первые испытания продут успешно, то дальнейшее тестирование препарата запланируют на апрель 2021 года: в них будут участвовать уже 4 тыс. человек, которые получат по две дозы вакцины.

По словам Шармы, Великобритании необходимо иметь набор доступных вакцин, чтобы на данный момент обеспечить долгосрочную защиту от COVID-19 жителям страны.