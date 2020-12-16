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По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении: Пашинян

По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации в районе Хцаберд-Хин Тагер Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян коснулся этом темы в интервью радиостанции “Азатутюн”.

- Какая сейчас ситуация в селах Хин Тагер и Хцаберд?

- По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблема со связью, потому что из-за местоположения, а также из-за событий есть определенные проблемы со связью, причем эти проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация.

- Мы получаем различную информацию о новых пленных на участке Гадрут-Шуши. Действительно ли есть новые пленные?

- Да, такая информация есть, еще раз хочу сказать, что это в рамках одного и того же события, то есть это не разные события, происходящие на разных участках, а в рамках событий, происходящих на участке Хцаберд-Хин Тагер.


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