Мэрию Парижа оштрафовали за большое число женщин на руководящих постах

Мэрия Парижа должна заплатить штраф в 90 тысяч евро за то, что в 2018 году на руководящие посты назначили почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

Она пояснила, что такую работу получили в городской администрации 11 женщин и только пять мужчин, то есть женщины составляют здесь 69 процентов.

"В администрации города оказалось внезапно слишком много женщин", — заявила Идальго, выступая городском совете. Видео выступления опубликовано в ее твиттере .

Мэр пообещала, что вместе с помощницами, управляющими и другими женщинами из администрации отнесет чек на 90 тысяч евро в Министерство государственной службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое", — подчеркнула Идальго.

Как уточняет газета Monde, речь идет о назначениях на новые должности начальниц управлений и их помощниц. При этом мэрия нарушила решения властей Франции от 2013 года, согласно которым представители одного пола не могут занимать более 60 процентов руководящих должностей.