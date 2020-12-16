Скончался отец премьер-министра Никола Пашиняна

После тяжелой и продолжительной болезни на 80-м году жизни скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вова Пашинян.

Эту информацию в разговоре с Арменпресс подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.