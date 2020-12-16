Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Скончался отец премьер-министра Никола Пашиняна

Скончался отец премьер-министра Никола Пашиняна

После тяжелой и продолжительной болезни на 80-м году жизни скончался отец премьер-министра Армении Никола Пашиняна Вова Пашинян.

 Эту информацию в разговоре с Арменпресс подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации