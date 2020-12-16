Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Президент Армении встретился с Эдмоном Марукяном

Президент Армении встретился с Эдмоном Марукяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем фракции Национального собрания “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Обсуждалась создавшаяся в стране ситуация.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации