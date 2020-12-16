Президент Армении встретился с Эдмоном Марукяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителем фракции Национального собрания “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Обсуждалась создавшаяся в стране ситуация.