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В Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий

В Арцахе при пока невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий

На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении, 15 декабря в районе 14:17 при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваге Ованесович Бабаян 2002 г. р. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.


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