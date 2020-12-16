Атаки на церковь Казанчецоц, возможно, является военным преступлением: Human Rights Watch

Human Rights Watch опубликовала обширную статью о ракетном ударе Азербайджана по церкви Казанчецоц в Шуши, отметив, что это нападение, возможно, является военным преступлением. Как передает Арменпресс, организация напоминает, что во время войны азербайджанские силы в течение одного дня по церкви Казанчецоц нанесли два удара.

“В течение нескольких часов два отдельные атаки предполагают, что они были преднамеренными, хотя нет достаточных доказательств. Останки боеприпасов, собранные Human Rights Watch, являются доказательством того, что использовались управляемые виды оружия”, - говорится в статье. HRW напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC отметил, что нападения на Церковь могут быть только результатом случайности.

Автор статьи также напомнил, что в результате ракетного обстрела церкви ранения получили также и журналисты, осуществлявшие на данный момент свою работу в этой местности.

8 октября Вооруженные силы Азербайджана дважды подвергали ракетному обстрелу Церковь Казанчецоц в Шуши.