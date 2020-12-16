ЕС представил новую киберстратегию

Еврокомиссия предложила создать в ЕС сеть оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта для обнаружения кибернападений и противодействия им. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованной в среду ЕК Стратегии Евросоюза по кибербезопасности.

"Еврокомиссия предлагает запустить сеть Оперативных центров безопасности по всему Евросоюзу с широким использованием систем искусственного интеллекта, которые будут представлять собой реальный киберщит для Евросоюза, способный в реальном времени обнаруживать признаки кибератаки достаточно рано, чтобы запустить активные ответные действия прежде, чем атака нанесет урон", - говорится в документе.

Еврокомиссия предлагает создать новую структуру Евросоюза для координации стран в выявлении и ответе на хакерские атаки.

ЕС будет защищать права человека в информационном пространстве санкциями, а также в партнерстве с ООН.

Еврокомиссия намерена привлечь €4,5 млрд инвестиций для повышения кибербезопасности в Евросоюзе в 2021-2027 годах.