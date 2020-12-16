Лавров назвал политику США в Восточном Средиземноморье неконструктивной

Москва по-прежнему считает, что политика США в Восточном Средиземноморье неконструктивна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается политики США в Восточном Средиземноморье, мы по-прежнему считаем, что она неконструктивная", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.

Так Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Россия угрожает стабильности в Средиземноморье.

"Один-единственный пример: США всем странам региона по сути дела запрещают нормальное сотрудничество с Российской Федерацией, будь то в сфере военно-технического взаимодействия, или какой-либо другой значимой области", - добавил российский министр.