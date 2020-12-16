Араик Арутюнян решил отказаться от должности председателя партии “Свободная Родина”

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял решение отказаться от должности председателя партии “Свободная Родина”. Как передает Арменпресс, об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном 16 декабря.

“Я решил отказаться от должности председателя партии “Свободная Родина” и выйти из партии, чтобы на посту президента Республики действовать и восприниматься как надпартийная глава государства, как деятель, который должен быть принят как лицо, объединяющее все силы, особенно в кризисных ситуациях”, - пояснил Арутюнян.