Азербайджан продолжает свои провокации: Араик Арутюнян

Главный приоритет государства - обеспечение безопасности граждан Арцаха, потому что без безопасной среды невозможно добиться успеха и развития. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем послании 16 декабря заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

“С одной стороны, у нас есть линия соприкосновения с азербайджанской стороной, которая после войны стала длннее примерно в два с половиной раза. С другой, есть гарантии безопасности, обусловленные постоянной поддержкой всего армянского народа и Республики Армения в присутствии миротворческих сил Российской Федерации”, - написал Арутюнян.

В настоящее время власти Арцаха делают все возможное, чтобы нейтрализовать существующие вызовы безопасности и прояснить неопределенности в пределах своих полномочий и возможностей, некоторые из которых зависят от результатов международных переговоров на высшем уровне. Тем не менее, несмотря на существующие объективные трудности, для нас ясно одно: Армия обороны при поддержке всех армян продолжит свои функции и усилия по обеспечению физической безопасности народа Арцаха, дополненные гарантиями российских миротворческих войск”, - написал президент Арцаха.

По его словам, азербайджанская сторона продолжает свое провокационное поведение, ярким примером чего являются их действия на участках Хцаберда и Бердадзора, их быстрое и безопасное возвращение на родину должно быть в центре всех предстоящих усилий, и мы уже предпринимаем шаги в этом направлении.

Провокации азербайджанских военнослужащих предотвращаются Армией обороны и российскими миротворцами, и вчера вечером они были вытеснены из окрестностей села Хин Шен в Шуши. В эти дни в направлении Бердадзора никто не пострадал, противнику не разрешили войти ни в один населенный пункт. К сожалению, несколько десятков наших военнослужащих попали в плен у Хцаберда. Сейчас Минобороны выясняет все обстоятельства. Я лично буду последовательно привлекать виновных в этом инциденте к ответственности. Их быстрое и безопасное возвращение на Родину должно быть в центре наших предстоящих усилий, и мы уже предпринимаем шаги в этом направлении.

Принимая во внимание миротворческий мандат Российской Федерации в Арцахе, очевидно, что нарушение положений трехстороннего заявления от 9 ноября и линии соприкосновения неуважительное отношению к посредническим усилиям России и к ее миротворческому мандату. Вместе с военно-политическим руководством Республики Армения мы работаем с российской стороной над совместным предотвращением провокаций со стороны Азербайджана, Армия обороны, выполняет свои обязанности в меру своих возможностей”, - отметил Араик Арутюнян.