Омбудсмен Армении новые данные о пленных, появившиеся в интернете, передал МККК

Защитник прав человека Армении зафиксировал новые данные о пленении армянских военнослужащих азербайджанскими вооруженными силами, которые были распространены в Интернете с 15 декабря, в том числе и видеозаписи. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Арман Татоян.

“По разным данным, передаваемым в офис Защитника прав человека Армении, граждане узнавали членов своих семей или родственников. Наши сотрудники получали эти сигналы с поздней ночи до настоящего времени. Я передал всю информацию главе армянской делегации в Международном комитете Красного Креста и представил ей детали, которые у нас есть на данный момент. Особо подчеркиваю, что в рамках компетенции Защитника прав человека с прошлой ночи мы предпринимаем все возможные действия, связанные с документированием и идентификацией лиц. Тесное сотрудничество с Защитником прав человека Арцаха продолжается с прошлой ночи.

Но я также поясняю, что для проверки, подтверждения и предоставления информации семье и, в частности, о возможных обстоятельствах пленения членов семьи, ответственные государственные органы должны проявить исключительную инициативу, не дожидаясь подачи заявления”, - написал Арман Татоян.

Арман Татоян отметил, что в таких случаях они обязаны предоставить срочную информацию о предпринимаемых ими шагах.

“Это должно быть приоритетным принципом работы. В противном случае дезинформация только углубит неопределенность и чувство незащищенности в обществе, что уже имеет риски возникновения системных угроз”, - написал Татоян.