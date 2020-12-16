Российские туристы рассказали, чем занимаются в долгих поездках

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем занимаются в отпуске во время длительных переездов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что наиболее популярное занятие — сон, его выбирают в 58 процентах случаев.

Слушают музыку 46 процентов опрошенных, 42 процента читают.

Почти треть (31 процент) смотрят фильмы, а каждый пятый играет.

Четыре процента туристов сказали, что используют это время для работы. Многие — смотрят в окно или занимаются с детьми.

Оказалось, что женщины читают чаще мужчин — 45 процентов против 37-ми.

Почти половина (46 процентов) опрошенных сказали, что постоянно ездят в путешествия, дорога в которых занимает более двух часов. А 41 процент делает это периодически. Чаще всего длительные туры совершают респонденты в возрасте от 26 до 40 лет — среди них ответ "регулярно" выбрали 55 процентов.

Как правило, в долгие поездки туристы отправляются на поезде — такой вариант ответа выбрали 71 процент опрошенных. 13 процентов совершают длительные вояжи на автобусе, девять процентов — на автомобиле, а у семи процентов бывают длительные перелеты.