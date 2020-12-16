Апелляционный суд принял решение отменить арест Микаэла Минасяна

Апелляционный суд принял решение об отмене ареста бывшего посла Республики Армения в Ватикане Микаела Минасяна. Об этом, как сообщает Арменпресс, на своей странице в Facebook написал его адвокат Мигран Погосян.

Решение о задержании Микаэла Минасяна было принято 6 мая. Минасян фигурировал в качестве фигуранта уголовного дела, расследуемого КГД по незаконному обогащению, отмыванию денег и представлению ложных сведений в декларации. Он был объявлен в розыс. Микаэл Минасян назвал это обвинение преследованием по политическим мотивам.