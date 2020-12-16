Роухани заявил, что Иран рад поражению Трампа на выборах

Президент Ирана Хасан Роухани назвал главу США Дональда Трампа террористом и отметил, что исламская республика рада его поражению на выборах. Соответствующее заявление политик сделал в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти [в США]. Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп. - заявил он. - Этот человек, который совершал преступления, убивал людей и был террористом, и даже препятствует [импорту] вакцины в [Иран]". Выступление иранского президента транслировало государственное телевидение страны.

Роухани выразил надежду, что "голос народа США за Байдена - это голос в пользу соблюдения законов, а не их нарушения". "Это голоса за исполнение обязательств вместо отказа от них", - отметил он.

Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому ядерная сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств по соглашению, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.